İmamoğlu’ndan İBB’ye iki yeni atama

İBB'de yeni görevlendirmeler devam ediyor. İBB'nin en önemli müdürlüklerinden Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne getirilen Tülün İnal, 1 Temmuz 1983'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görev yapıyordu. İnal, İBB'de 1985-1992 arasında Harita İmar Uygulama Şefi, Harita Müdür Yardımcısı ve Harita Müdürü olarak hizmet verdi. 1992-2000 arasında ise Şehir Planlama (Nazım Plan) Müdürlüğü'nde 1/50000 ölçekli plan ve İstanbul Ulaşım Master Planlarının yapımında görev aldı. 2001-2017 arası Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nde Harita Şefliği yapan İnan'ın, 2017-2019 arasındaki görevi de Yapı Kontrol Şefliğinde “Teknik Elemanlık” oldu. İnal. 17 Temmuz 2019 itibari ile İmamoğlu tarafından Boğaziçi İmar Müdürü olarak atandı.

İŞ DÜNYASINDAN BİR İSİM GETİRİLDİ

Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı'na getirilen Erol Özgüner de iş dünyasından bir isim. Özgüner, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezuniyetinden sonra aynı bölüm de yüksek lisans ve doktora çalışmasını tamamlayarak “doktor” ünvanı almaya hak kazandı. Sonrasında Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans(MBA) eğitimini tamamladı.4 yıl Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde asistanlık ve Üniversite Dış İlişkiler Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra, 2000 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri Şirketi'nde GSM Hücre Planlama Mühendisi olarak göreve başladı. Turkcell Türkiye'nin yan ısıra Ukrayna, Gürcistan ve Belarus'taki GSM şebekelerinin tüm elektronik ve IT sistem altyapılarının kurulması ve yönetilmesi projelerinde üst düzey yönetici olarak rol aldı, son olarak Turkcell sabit ve mobil şebeke operasyonları bölümünü yönetti. Özgüner, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına atanmadan önce büyük veri, veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında çalışan CF Telekom firmasında Genel Müdürlük görevini sürdürüyordu.

ŞİRKETLERDE YÖNETİM BELİRLENİYOR

İBB'de istifa krizine neden olan iştirak şirketlerinde de bazı görevlendirmeler yapıldı. İSPARK Genel Müdürlüğü'ne vekaleten şirketin genel müdür yardımcısı Latif Samet Aslan getirildi. BELBİM A.Ş'nin yeni genel müdürlüğüne de 23 Temmuz itibari ile Yücel Karadeniz atandı. Karadeniz, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamına, 1988 yılında NETAŞ Ar-Ge'de Yazılım Mühendisi olarak başladı. 1999-2006 yılları arasında, Turkcell Grup'ta üst düzey yönetici olarak çalıştı. 2014-2015 yılları arasında, E-Kent şirketinde Teknolojiden ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Karadeniz, 23 şehirde, belediyelere ve kamu kurumlarına altyapı dönüşümleri, verimli hizmet operasyonları ve yeni gelir kaynakları sağlayan Entegre Akıllı Şehir, Akıllı Ulaşım, Akıllı Spor, E-bilet teknoloji ve çözümlerinin geliştirilmesi ve yönetimini gerçekleştirdi. 2016-2017 yılları arasında, IBM Global Business Services çatısı altında danışmanlık ekibinin yönetimini üstlenen Karadeniz, 2018 – 2019 yılları arasında ETSTUR'da İcra Kurulu Üyeliği ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini bir arada sürdürdü.

METRO A.Ş.'YE DE VEKALETEN ALİ FIRAT GETİRİLDİ

Metro A.Ş Genel Müdürlüğü'ne de 1 Temmuz itibari ile vekaleten Ali Fırat getirildi. Fırat, 2000-2003 yılları arasında İBB şirketlerinden İstanbul Ulaşım A.Ş'de Ticaret İşleri Şefi olarak çalıştı. 2003-2006 yılları arasında THY'de Basın Reklam Müdürlüğü yaptı. 2008 – 2015 yılları arasında İstanbul Ulaşım A.Ş.'de Genel Müdür Danışmanı olarak görev yaptı. 01.01.2016 tarihinde İBB'nin İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Medya A.Ş Genel Müdürlüğü'ne de dün Elif Atayman getirilmişti.