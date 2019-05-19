İmamoğlu’nun 19 günlük karnesi: Öğrencilere indirim, suya indirim, bayramlarda ücretsiz seyahat

31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, AKP'nin seçim sonuçlarına itirazları nedeniyle mazbatasını tam 17 gün sonra yani 17 Nisan günü aldı ve görevine 18 Nisan günü başladı. YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal ettiği 6 Mayıs'a kadar süren 19 günlük kısa görev süresi içinde 25 yıldır AKP'nin yönettiği İstanbul'da vatandaşlara rahat bir nefes aldıran ve AKP'lilerin bile kabul etmek zorunda kaldığı çok önemli icraatlara imza attı.

ÖNCE ATATÜRK POSTERLERİ ASILDI

İmamoğlu'nun attığı ilk adım İBB'nin Saraçhane'deki binasına Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asmak oldu. İBB'nin resmi sitesine de Atatürk ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü konuldu. Ekrem İmamoğlu'nun ilk talimatı kurumdaki durumu mercek altına almak için İSKİ, İETT ve İBB'ye bağlı şirketlerde ikinci bir emre kadar “ödeme, harcama, ihale, personel alımı, araç kiralama, gayrimenkul kiralama, alım satım” gibi tüm işlemleri durdurmak oldu. İmamoğlu'nun İBB’nin elektronik veri tabanı ve altyapılarında inceleme yapmak üzere 2 belediye müfettişi ve belediye uzmanlarını görevlendirmesine ilişkin talimatı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. İmamoğlu'nun mazbatasının verilmediği 31 Mart-18 Nisan tarihleri arasında gündeme gelen iddiaların ve ihbarların tespiti için çalışma yapması engellendi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Yeni dönemin ilk İBB Meclisi'nde CHP'nin Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu kurulması önerisine AKP karşı çıktı ve gördüğü tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kaldı. Böylece “Sosyal Hizmet Komisyon”nun adının “Bağımlılıkla Mücadele ve Sosyal Hizmetler Komisyonu” olarak değiştirildi. İBB bünyesinde ilk kez Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Daire Başkanlığı kuruldu.

T.C TABELASI ASILDI, 1 MAYIS KUTLANDI

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasına ve hizmet binasına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı “T.C.” ibaresi eklendi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye personelinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için mesai bitiminde bir etkinlik düzenledi. Kutlamada 1 Mayıs Marşı çalındı.

İNDİRİM TALİMATLARI GÖNDERİLDİ

İmamoğlu, seçim kampanyasında vaat ettiği ulaşım ve su indirimi için 3 Mayıs 2019 günü Ulaşım Daire Başkanlığı'na ve İSKİ'ye talimat verdi. Aylık öğrenci kartı bedelinin 85 TL'den 50 TL'ye düşürülmesi, 0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı, 0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı, dini-milli-resmi bayram günlerinde toplu taşımanın ücretsiz olması için çalışma yapılmasını istedi. Konutlarda tüketilen suyun ilk 20 metreküpünde yüzde 40 oranında indirime gidilmesi için de çalışma yapılması için talimat verdi.

PİDEYE ZAM YOK

İBB şirketlerinden Halk Ekmek, İmamoğlu'nun talimatı ile Ramazan ayında satışa sunulacak pide fiyatına zam yapmadı ve 2018 yılında olduğu gibi 1 TL'den satma kararı aldı.

MAZBATA GİTTİ AMA İNDİRİMLER HAYATA GEÇİRİLDİ

Ve bu sürecin sonunda 6 Mayıs akşamı YSK İstanbul seçimlerini ve İmamoğlu'nun mazbatasını iptal etti. İBB Meclisi'nin aylık olağan oturumları 13 Mayıs günü İmamoğlu olmadan başladı ancak mecliste İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri AKP'nin de oyları ile tek tek hayata geçirildi. AKP'lilerin gerçekçi bulmayarak İmamoğlu'nu “hesap kitap bilmiyorsunuz” diyerek eleştirdiği öğrenci indirimi, 15 Mayıs tarihli meclis oturumunda kabul edildi ve 17 Mayıs'tan itibaren uygulamaya konuldu. Öğrenciler için aylık mavi kart ücreti 85 liradan 40 liraya düşürüldü. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Açık Öğretim Sınavı, Liseye Geçiş Sınavı, KPSS'ye girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz seyahat hakkı verildi. 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca toplu taşımanın ücretsiz olması kararlaştırıldı. Daha önce yüzde 50 indirimli seyahat ediliyordu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da ulaşım ücretsiz oldu. Daha önce resmi bayramlarda indirim ya da ücretsiz ulaşım uygulamasına gidilmiyordu.

ÇOCUKLU ANNELER İÇİN BAŞKANLIK MAKAMINA YETKİ VERİLDİ

İmamoğlu'nun talimatını verdiği 0-4 yaş arasındaki çocukların annelerine ve 0-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz taşıma kartı verilmesi konusunda da önemli bir gelişme yaşandı. Bu önerilere yasal engeller bulunduğu için karşı çıkan AKP grubu, yapılan görüşmelerin ardından CHP ile birlikte ortak bir karara vardı. Yeni ücretsiz kartlar düzenlenmesine ilişkin gereken çalışmanın yapılması ve yöntemin belirlenmesi için İBB Başkanlık makamına yetki verildi.

SUYA İNDİRİM

İmamoğlu'nun suya indirimi vaadi de hayata geçirildi. Kademeli olarak konutlarda yüzde 46’ya varan oranda, işyerlerinde ise yüzde 10 indirim yapıldı. 2015 yılında beri uygulanan ve faturaları kabartan suya her ay enflasyon oranından otomatik olarak zam yapılması yönteminden vazgeçildi. Artık yılda bir kez İSKİ Genel Kurulu sırasında fiyatlar belirlenecek. Yeni bir uygulamaya geçilerek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında “İnsani Su Hakkı” uygulaması da getirildi. Buna göre konutlarda tüketilen kişi başı her 2,5 metreküp suyun 0.5 metreküpü (500 litre) “İnsani Su Hakkı” kapsamında İstanbullulara ücretsiz ulaşacak.