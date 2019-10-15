İmamoğlu’nun bir vaadi daha hayata geçiyor

İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında bulunan Halk Süt projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında, ilk etapta İstanbul genelinde aylık 750 bin litre süt dağıtılacak. Bu hizmetten İBB'den sosyal destek alan ailelerin 3-6 yaş arasındaki çocukları yararlanabilecek. Haftada çocuk başına 2 litre süt verilecek. Bir litrelik UHT sütler ailelere çocuk sayısına göre aylık ya da 15 günlük süreler içerisinde teslim edilecek. Dağıtımlar ise İBB ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

YENİ AİLELER DE TESPİT EDİLİP SİSTEME ALINACAK

Uygulama sırasında ihtiyaç sahibi yeni aileler de tespit edilerek sisteme dahil edilecek. İBB, proje için tecrübesi ve güvenilirliğiyle bilinen Tire Süt Kooperatifi ile sözleşme imzaladı. 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde gerçekleşecek “Halk Süt Lansmanı ve Dağıtım Töreni” İmamoğlu'nun katılımı ile İBB Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilecek.