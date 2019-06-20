İsmail Küçükkaya: “İmamoğlu’na TRT’de soruları önceden mi verdiler?” | Son dakika

Son günlerin tartışılan konusu olan ortak yayının moderatörü gazeteci İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu’na soruları önceden verdiği iddialarına yanıt verdi. Küçükkaya “Ekrem İmamoğlu dün katıldığı TRT yayınında çok daha başarılıydı. TRT’deki arkadaşlar İmamoğlu’na soruları mı verdiler?” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın katıldığı ortak yayın öncesi adaylardan Ekrem İmamoğlu’nun yayının moderatörlüğünü üstlenen İsmail Küçükkaya ile otelde görüşmesi tartışmalara yol açtı.

RS FM’de yayınlanan Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu ve Yıldırım’ın karşı karşıya geldiği ortak yayını adil yönetmediği, soruları daha önceden Ekrem İmamoğlu’na verdiği gibi iddialara cevap verdi, İmamoğlu ile otelde yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Tartışmalara çok şaşırdığını söyleyen Küçükkaya, “Ben canlı yayında bir risk görmedim. Kolay, adil ve güzel yapabilirim dedim. Kamuoyundaki endişeleri de tuhaf karşıladım. İşin zorluğu programdan önceki linç kampanyası ve baskı altına alma çabalarıydı. İki taraftan da bu oldu ve ben bunu göğüsledim. Nasıl olsa pazar akşamı herkes adil bir gazeteci olduğumu anlayacak dedim. Ama yayın sonrası yaşananlar çok üzücü ve kaygı verici” dedi.

“Binali Yıldırım programı uzatmanı istiyorum dedi”

Program bittiğinde iki tarafın da memnun kaldığını belirten İsmail Küçükkaya, “Hatta Binali Yıldırım programı uzatmanı istiyorum, çok iyi gidiyor dedi. Yayın bittiğinde iki adaya da nasıl geçtiğini sordum. Bir adaletsizlik olmadığını söylediler. Ben programda yüzde yüz adil olduğumu düşünüyorum.” açıklamasını yaptı.

“İki tarafı da bilgilendirdim”

Çarşamba akşamı Binali Yıldırım’ın en yakın danışmanı ile konuştuğunu, Yıldırım ile de telefonda konuştuğunu söyleyen İsmail Küçükkaya, “Binali Yıldırım’ı programın formatı, soru sayısı, soruların süresi konusunda bilgilendirdim. Herhangi bir beklentisi olup olmadığını sordum. Talebi olmadığını, bana güvendiğini söyledi.” dedi.

Ekrem İmamoğlu tarafına da Bir tarafı bilgilendirdim, sizi de bilgilendirmek istiyorum dediğini belirten Küçükkaya, “Marmara Oteli’nde toplantıları vardı. Oraya gittim ve o tarafı da bilgilendirdim. Ekrem İmamoğlu ile de 3-4 dakika konuştum. Sayın İmamoğlu’na, Binali Bey’i bilgilendirdim, bir şartı olmadı dedim. Benim de şartım yok, sadece 31 Mart’ı da konuşmak isterim dedi. Ağırlıklı olarak danışmanlarıyla konuştum. Hata danışmanları ile bir tartışmamız oldu.” diye konuştu.

“TRT’deki arkadaşlar soruları mı verdiler?”

Program sırasında elinden geleni yapmaya gayret gösterdiğini söyleyen gazeteci Küçükkaya, “Siyasetçilerin seçime giderken bu açık oturuma ilişkin beklentileri gerçekleşmemiş, benden kelle istemiş olabilirler. Ama ben adilane davranarak buna izin vermedim. Ben hakem de değilim. Kararı ben vermeyeceğim. En iyi maçın oynanmasına çalıştım. Seçime 3 gün kala polemik yaratıldı. Ben polemiğe girmem. Siyasetçi değilim. Herhangi birine soru vermek gibi bir ahlaksızlığın içine de girmem. Ekrem İmamoğlu dün katıldığı TRT yayınında çok daha başarılıydı. TRT’deki arkadaşlar İmamoğlu’na soruları mı verdiler?” ifadelerini kullandı.

“Dün Binali Yıldırım ile konuştum”

Dün Binali Yıldırım’ı aradığını da söyleyen İsmail Küçükkaya, “Programa ilişkin itirazınız var mı diye sordum. Hayır dedi. Size haksızlık yaptım mı dedim. Hayır dedi. Peki neye itiraz ediyorsunuz dedim. Yüz yüze görüşmedik dedi. Ben danışmanınızla , en yakınınızla yüzyüze görüştüm dedim. Benimle de yüz yüze görüşmeliydin dedi. Bence seçime giderken bu işin berabere gitmesi onların hoşuna gitmedi” dedi.