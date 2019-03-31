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Isparta ili seçim sonuçları belli oluyor: Isparta’da hangi aday önde? İşte Isparta oy oranları…

31 Mart Yerel seçimlerinde Isparta'da belediye başkanlığında AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen yüzde 38 oy oranı ile rakiplerinden önde görünüyor.

21:28 -
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Isparta ili seçim sonuçları belli oluyor: Isparta’da hangi aday önde? İşte Isparta oy oranları…

31 Mart Yerel seçimlerinde Isparta’da belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçları açıklanıyor. Buna göre; AK Parti’nin adayı Şükrü Başdeğirmen yüzde 38 oy oranı ile önde gidiyor. Onu yüzde 30 ile MHP’nin Yusuf Ziya Günaydın adayı takip ediyor.

Açıklanan rakamlara göre AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen, geçerli oyların yüzde 38’ini alırken; MHP’nin adayı Yusuf Ziya Günaydın, yüzde 30’unu  İYİ Parti’li adayı ise geçerli oyların yüzde 28’ini aldı.

Isparta İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
AK Parti AK Parti 37.673 % 38,24
MHP MHP 30.072 % 30,53
İyi Parti İyi Parti 28.108 % 28,53
Diğer Diğer 742 % 0,75
Saadet Partisi Saadet Partisi 613 % 0,62
DP DP 323 % 0,33
BBP BBP 268 % 0,27
MELİH KAHVECİ MELİH KAHVECİ 266 % 0,27
Vatan Partisi Vatan Partisi 158 % 0,16
BTP BTP 101 % 0,10
TKP TKP 82 % 0,08
DSP DSP 78 % 0,08
SERKAN AĞARLI SERKAN AĞARLI 26 % 0,03
Isparta İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 63.520%43,36
MHP MHP 33.982%23,19
İyi Parti İyi Parti 28.747%19,62
CHP CHP 15.504%10,58
Diğer Diğer 1.348%0,92
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.344%0,92
DP DP 921%0,63
BBP BBP 633%0,43
GÜLHANIM MUTAF GÜLHANIM MUTAF 266%0,18
Vatan Partisi Vatan Partisi 170%0,12
BTP BTP 75%0,05
YILMAZ KÖSE YILMAZ KÖSE 0%0,00

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Son güncelleme: android-time 21:35 31.03.2019
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