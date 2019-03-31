Isparta ili seçim sonuçları belli oluyor: Isparta’da hangi aday önde? İşte Isparta oy oranları…

31 Mart Yerel seçimlerinde Isparta’da belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçları açıklanıyor. Buna göre; AK Parti’nin adayı Şükrü Başdeğirmen yüzde 38 oy oranı ile önde gidiyor. Onu yüzde 30 ile MHP’nin Yusuf Ziya Günaydın adayı takip ediyor.

Açıklanan rakamlara göre AK Parti adayı Şükrü Başdeğirmen, geçerli oyların yüzde 38’ini alırken; MHP’nin adayı Yusuf Ziya Günaydın, yüzde 30’unu İYİ Parti’li adayı ise geçerli oyların yüzde 28’ini aldı.