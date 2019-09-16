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Isparta’da trafik kazası: 4 yaralı

Isparta´da tomruk yüklü kamyona arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan Ahmet Kılınç (41) ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

00:05 -
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Kaza, saat 22.00 sıralarında Isparta- Gönen karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Kılınç yönetimindeki 03 F 1666 plakalı otomobil, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aynı yönde seyir halinde olan plakası açıklanmayan tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Ahmet Kılınç ile eşi Zübeyde Kılınç (39), kızları Beyza Kılınç (16) ve Sude Kılınç (12) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

DHA

Isparta kaza otomobil Polis trafik trafik kazası
Son güncelleme: 00:34 16.09.2019
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