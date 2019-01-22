İstanbullular dikkat! Yarın hazırlıksız yakalanmayın… | Meteoroloji’den son dakika hava durumu tahminleri

Hava sıcaklıkları artarken vatandaşlar hava durumuna dair son dakika tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz, Antalya, Aksaray, Rize çevreleri, Trabzon’un doğusu, Artvin’in kıyı kesimleri ve Malatya çevreleri ile gece saatlerinden sonra Ege Bölgesi’nin kıyı kesimleri, Çanakkale, Edirne çevreleri ve Kırklareli’nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YURDUN İÇ KESİMLERİNDE KISA SÜRELİ KAR GÖRÜLEBİLİR

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Muğla ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA’YA SAĞANAK VE LODOS UYARISI

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Edirne çevreleri ile Kırklareli’nin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra Trakya’nın batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde, bölgenin güney kesimlerinde ise kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah (salı) saatlerinde Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin hafif kar yağışlı, Aksaray çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKISEHIR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

SİVAS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah Sinop çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (salı) saatlerinde Orta Karadeniz ile öğle saatlerinde Trabzon’un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu

ORDU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği, bu sabah saatlerinde Malatya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu