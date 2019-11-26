İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 54 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK içinde yapılanan FETÖ şüphelilerine yönelik bir operasyon daha gerçekleştirdi. FETÖ soruşturmalarında bazı itirafçıların ifadeleri üzerine, mahrem imamların örgütsel gizlilik ve teşkilatlanma gereği sabit hatlardan TSK’daki asker yapılanmasında yer alanlarla iletişim kurdukları tespit edildi. 2’si sivil 52’si asker toplam 54 kişinin bu iletişim ağında yer aldığını belirleyen savcılık, bu kişiler hakkında yakalama ve gözaltı kararı verdi.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tespiti yapılan şüphelilerden 2’sinin emekli albay, 1’inin muvazzaf yarbay, 2’sinin ihraç binbaşı, 9’unun üsteğmen, 4’ünün teğmen, 30’unun astsubay, 4’ünün ihraç askeri öğrenci, 2’sinin ise sivil imam olduğu kaydedildi. Başsavcılık, 17 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 28 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirildi. Diğer şüpheliler hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.