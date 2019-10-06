İstanbul sağanak yağışa teslim! Meteoroloji uyardı: sıcaklık 6-10 derece düşüyor…

Meteoroloji'nin son dakika uyarılarıyla duyurduğu yağışlı hava başta İstanbul olmak üzere birçok ili etkisi altına aldı. Gece saatlerinden sonra etkisini arttıran sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 KG/m2) şekilde etkili oldu. Yağışların Pazar günü öğle saatlerinden etkisini kaybetmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (6 – 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Edirne ve Kırklareli hariç), Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Aydın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu’nun kıyı ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21- 75 kg/ m2) olması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN BİR UYARI DA KARADENİZ İÇİN

Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısında bulundu. Samsun ve Ordu çevreleriyle, Giresun’dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin’de yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Ordu çevreleriyle, öğle saatlerinden sonra ve akşam Giresun’dan başlayarak zamanla Trabzon, Rize ve Artvin’in yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BALIK TUTMAYA DEVAM ETTİLER

İstanbul’da bazı vatandaşlar yağmur sebebiyle zor anlar yaşarken Üsküdar’da ise vatandaşlar yağan yağmura aldırış etmeden balık tutmaya devam etti. Balık tutan bir kişi, “2 haftadır boğazda balık sayısında düşme var. Geçen sene aldığımız balığı bu sene göremiyoruz. Balık tutmak bizim için bir hobi olduğu için geldik balık tutuyoruz. Yağmur, çamur demeden arkadaşlarla birlikte balık tutmaya geldik. Yağışta zor oluyor balık tutmak. Yine de bize mutluluk veriyor” dedi.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların ilk saatlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

İzmir: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 23

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28