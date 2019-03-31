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İstanbul oy oranları: Yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul’da kim önde?

İstanbul yerel seçim sonuçlarında sayım devam ederken oy oranları merak ediliyor. Türkiye'nin yerel yöneticilerini seçtiği 31 Mart 2019 yerel seçimleri geldi, oylar kullanıldı ve sandıklar açıldı, oylar sayılıyor. Seçim sonuçları merakla beklenirken önemle araştırılan illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'da güçlü adaylar olarak Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yarışıyor. Peki resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da hangi parti önde götürüyor, İşte İstanbul yerel seçim sonuçlarına göre oy oranları..

18:04 -
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İstanbul oy oranları: Yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul’da kim önde?

İstanbul seçim sonuçları tüm Türkiye’de heyecanla takip ediliyor. AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçen yarışta kim önde büyük bir ilgiyle araştırılıyor. İstanbul yerel seçim sonuçları yanı sıra İstanbul’da kim önde ve oy oranları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 31 Mart 2019 seçimlerinde açılan sandıklara göre İstanbul’da oy oranları…

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 1.436.392 % 51,58
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 1.274.682 % 45,78
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 36.465 % 1,31
Diğer Diğer 23.205 % 0,83
DSP DSP 13.664 % 0,49
BTP BTP 36 % 0,00
DP DP 27 % 0,00
Vatan Partisi Vatan Partisi 25 % 0,00
TKP TKP 17 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 1 % 0,00
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 1 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 0 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 0 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 0 % 0,00
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 0 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 0 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 0 % 0,00
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 0 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 0 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 0 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 0 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 0 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 0 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 0 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 0 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 0 % 0,00
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 0 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 0 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 0 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 0 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 0 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 0 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 0 % 0,00
İstanbul İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 27.988%50,56
CHP CHP 19.088%34,48
İyi Parti İyi Parti 2.345%4,24
HDP HDP 2.104%3,80
Saadet Partisi Saadet Partisi 1.420%2,57
DSP DSP 923%1,67
MHP MHP 516%0,93
DP DP 155%0,28
BBP BBP 3%0,01
BTP BTP 3%0,01
Vatan Partisi Vatan Partisi 1%0,00
TKP TKP 0%0,00

İSTANBUL’DA SON YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul’da 2014 yerel seçimde yine AKP ve CHP adayları yarışmıştı. AKP’nin adayı Kadir Topbaş ve CHP’nin adayı Mustafa Sarıgül’ü geçtiğimiz seçimlerde HDP’nin adayı Sırrı Süreyya Önder takip etmişti. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını AKP adayı Kadir Topbaş, %47’lik oy oranıyla kazandı.

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Son güncelleme: android-time 19:18 31.03.2019
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