İstanbul oy oranları: Yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul’da kim önde?

İstanbul seçim sonuçları tüm Türkiye’de heyecanla takip ediliyor. AK Parti adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçen yarışta kim önde büyük bir ilgiyle araştırılıyor. İstanbul yerel seçim sonuçları yanı sıra İstanbul’da kim önde ve oy oranları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte 31 Mart 2019 seçimlerinde açılan sandıklara göre İstanbul’da oy oranları…

İstanbul İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 27.988 %50,56 19.088 %34,48 2.345 %4,24 2.104 %3,80 1.420 %2,57 923 %1,67 516 %0,93 155 %0,28 3 %0,01 3 %0,01 1 %0,00 0 %0,00

İSTANBUL’DA SON YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul’da 2014 yerel seçimde yine AKP ve CHP adayları yarışmıştı. AKP’nin adayı Kadir Topbaş ve CHP’nin adayı Mustafa Sarıgül’ü geçtiğimiz seçimlerde HDP’nin adayı Sırrı Süreyya Önder takip etmişti. 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını AKP adayı Kadir Topbaş, %47’lik oy oranıyla kazandı.