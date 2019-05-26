İstanbul seçimleri için yüz binlerce başvuru

Ekrem İmamoğlu'na 31 Mart seçim kampanyasında destek olan İstanbul Gönülleri 23 Haziran seçimlerinde de sahaya çıktı.İstanbul Gönüllüleri, yaklaşık 200 bin kişinin görev almak için başvuruda bulunduğunu söyleyerek “Başvuru devam ediyor. İstanbul ittifakının bir parçası olan bütün partiler için müşahit boşluğunun doldurulması hedefi vardı. Müşahitlere odaklanılmış durumda. Gönüllülük için 200 bine yaklaşan başvuru var ama daha fazla başvuru alınmayacak. Eğitim çalışmaları başlandı. İnsanlar kendileri başvuru yapmaya devam ediyor. Oluşan yoğunluğu eritmek ve görevlendirme yapmaya çalışıyoruz. Lokal ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin de bir çalışma yapılıyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, sahte hesaplara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan İstanbul Gönüllüleri, “Sahte hesaplara karşı duyurular yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu için veya İstanbul Gönüllüleri adına bir tane sosyal medya hesabı var. Bunun dışındakiler gerçek değil. Herhangi maddi veya bir başka bir bağış içerikli hesaplar söz konusu değil” dedi.