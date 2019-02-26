İstanbul Tuzla’da koku paniği sürüyor

Tuzla İçmeler Mahallesi’nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde sebebi bilinmeyen ağır bir koku alan vatandaşlar, ilgili kurumlara ihbarda bulundu.Durumun bildirilmesi üzerine mahalleye gelen AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince inceleme başlatıldı. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalarda gaz ölçümü yapan itfaiye ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kokunun kaynağının evsel veya kimyasal atık olabileceği üzerinde duruluyor. Bu kimyasalın kanalizasyonda çökme yaptığı, kokunun da bundan kaynaklandığı düşünülüyor.Yetkililer, kokunun giderilmesi için kanalizasyonlara su basılarak kimyasalın çözülmesini sağlayamaya çalıştıklarını, ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin biraz yüksek çıktığını belirtti.

ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi.

TUZLA’DA YAYILAN KOKUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla’da yayılan kokuya ilişkin, “Çevreyi kasten kirletme” suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında kokunun kaynağının tespit edilmesi, varsa şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandığı öğrenildi. Öte yandan, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise, ‘Sabotaj ihtimali olabilir’ dedi.