İstanbul´da bayram tatili trafiği başladı

Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bu arada İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, trafik denetimlerini arttırdı. Emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

İŞTE İSTANBUL’DA TRAFİĞİN SON DURUMU

OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.