İstanbul’da ‘Beni oyaladın’ cinayeti

Bağcılar'da otomobil satın almak isteyen Muharrem U. (52) araç alım – satım işleri yapan arkadaşı Abdulkadir Tay'a (54) 55 bin liralık çek verdi. Muharrem U., 9 Aralık'ta otomobilinin teslim edilmediğini öne sürerek Abdülkadir Tay arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Muharrem U. belindeki silahı çıkartarak tartıştığı Abdulkadir Tay'a ateş etti.

SİLAHLA KOVALADI

İlk anda yaralanmayan Abdulkadir Tay kaçmaya başladı. Elinde silahla arkadaşını kovalayan Muharrem U. bir kez daha ateş etmek istedi ancak tabancası tutukluk yaptı. Bunun üzerine Abdulkadir Tay, bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. Elinde silahla takibe devam eden Muharrem U., Abdülkadir Tay'ı saklanmaya çalıştığı iş yerinde silahla vurarak öldürdü.

TESLİM OLDU

Olayın ardından Muharrem U. aracına binerek uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme başlattı.

Polisin çalışmaları sürerken Muharrem U. olaydan 4 gün sonra, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

İTİRAF ETTİ

Cinayeti itiraf eden Muharrem U. ifadesinde, “Abdulkadir Tay'ı 3-4 yıldır tanırım. Kendisi araç alım-satımıyla uğraşır. Bir süre önce bana araba alması için kendisine 55 bin TL'lik bir çek verdim. Aradan 2 hafta geçmesine rağmen bana dönüş yapmadı ve beni oyaladı. Olay günü kendisiyle tartışmaya başladık, daha sonra silahımı çıkartıp ateş ettim. İlkinde yaralanmadı, ikincisinde silahım tutukluk yaptı, bir dükkanın içine girdi ve onu takip ettim. İçeride silahımı yine sıktım ve öldürdüm, pişmanım” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.