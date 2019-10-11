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İstanbul’da hastanede doktor kavgası: Meslektaşını öldürdü

İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde 2 asistan doktor arasında çıkan bıçakla kavgada bir doktor hayatını kaybetti.

09:28 -
Haberler Gündem
İstanbul’da hastanede doktor kavgası: Meslektaşını öldürdü

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi’nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter (29) ile asistan doktor Kaan Erol (26) arasında “az çalışma” tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol’u defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Hastanesi’ne götürüldü. 30’un üzerinde bıçak yarası olduğu belirtilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

DHA

doktor istanbul
Son güncelleme: 10:08 11.10.2019
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