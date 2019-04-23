İstanbul’da iğrenç olay! 5 yaşındaki çocuğa tecavüz

İğrenç olay dün Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki bir kız çocuğu henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra kanlar içinde evinin önüne bırakıldı. Durumu fark eden aile çocuklarını hemen hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için incelemeler sürerken, mahalleli ise yaşanan olaya isyan etti. Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan birçok kişi, polisten şüphelinin bir an önce yakalanmasını istiyor.