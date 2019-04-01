İstanbul’da ilk 5 bağımsız belediye başkanı kaç oy aldı?

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktı ancak İstanbul’da oylar sayılmaya devam ediyor. Saat 15:15 itibari ile İstanbul’da %99,75 oranında sandık açıldı. Peki sonuçlar açılmaya devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak seçime giren ilk 5 isim kaç kişiden oy aldı? İşte İstanbul için bağımsız aday olan ve en çok oyu alan ilk 5 aday listesi…

1) ÖZGE AKMAN ALDIĞI OY SAYISI : 2.451

Özge Akman, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Özge Akman Emekçi Hareket Partisi’nin desteklediği İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağımsız adayıydı. Akman 1989 İstanbul doğumlu, Tekel Sigara Fabrikası işçisi anne ve babanın üçüncü çocuğudur.

Çocukluk yıllarının geçtiği Tekel Sigara Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Ankara'da Tekel işçileri ile birlikte direndi. Kadınların yaşam hakkı, eşitliği ve özgürlüğü için çalıştı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kurucu üyelerinden biri oldu. Özge Akman hem bir genç hem de bir kadın olarak her dönemde seçim çalışmalarını çeşitli zeminlerde yürüttü.

2) DOĞAN DUMAN ALDIĞI OY SAYISI: 2.001

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bağımsız Adayı Doğan Duman 1959 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi, Örenşehir Köyü'nde doğdu. Büyük Çerkes Sürgünü'nde Kafkasya bölgesinden gelip Kayseri bölgesine yerleşen “Duman” ailesinin çocuğudur. 1965 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti.

İlk ve orta eğitimini Vezneciler ilkokulu, Merter Ortaokulu ve Şehremini Lisesi ile Pınarbaşı Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1985 yılında mezun oldu. Daha öğrenci iken bir işçi sendikasında sorumluluk üstlenerek iş hayatına başladı. Fakülteyi bitirdikten sonra hukukçu kimliğiyle çalışarak, avukatlık, eğitimcilik ve bilirkişilik yaptı. İş Hukuku alanındaki yüksek lisansını 1987 yılında tamamladı.

Türk hukuk sistemine yeni girmiş olan Arabuluculuk uygulamasına yoğunlaşarak “Arabuluculuk Belgesi” aldı ve aynı motivasyonla daha önce derslerini aldığı “Türkiye'de Bireysel İş Hukukunda Arabuluculuk” başlıklı doktora tezinin yazımına başladı. Öğrencilik yıllarından itibaren lisanslı olarak sporla ilgilenen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye olan Doğan Duman yer yer bu yapıların yönetim kurullarında aktif görevler de aldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Duman anadili Çerkesçe dışında İngilizce de biliyor.

3) AYSEL TEKEREK ALDIĞI OY SAYISI: 1.519

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bağımsız Adayı Ayşe Tekerek, 1981 yılında Ardahan'da doğdu. İstanbul Sefaköy’de büyüdü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı. İlerici Kadınlar Derneği GYK Üyesi, Türkiye Komünist Hareketi üyesi ve TÜSTAV mütevelli heyeti üyesi. Bu seçimlerde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağımsız komünist aday olarak girdi.

4) LÜTFÜ YILMAZ ALDIĞI OY SAYISI : 903

Lütfü Yılmaz 1974 yılında Amasya merkeze bağlı Ziyaret Kasabası'nda doğdu. Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olan babası Şükrü Yılmaz öğretmen, annesi Emine Yılmaz ise ev hanımıdır. İlkokulu Merzifon İrfan İlköğretim Okulu'nda, ortaokul ve liseyi ise Merzifon İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında satranca merak sardı. Liselerarası satranç müsabakalarına katılıp Amasya birincisi oldu. Daha sonra Amasya ilini temsilen Ankara'daki liselerarası ulusal şampiyonaya katılıp Türkiye 27.si oldu.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a geldi ve üniversite öğrenimine başladı.

Üniversite lisans eğitimini ve stajını tamamladıktan sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İ.S.K.İ. Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak görev aldı. Burada bir müddet çalıştıktan sonra, bu görevden ayrılarak birkaç arkadaşı ile birlikte serbest avukatlık ofisi kurdu. Halen bu ofiste avukatlık vazifesini sürdürüyor.

İnsan hakları alanındaki çalışmalarını üniversite eğitiminden sonra da sürdürdü. Bir dönem Mazlum – Der İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda üyelik ve İl Başkan Yardımcılığı vazifelerini üstlenerek aktif şekilde çalıştı. Bu dönemde ABD'nin Irak'ı işgaline ve bilhassa 1 Mart Tezkeresi'nin meclis gündemine getirilmesine karşı yapılan protesto ve kamuoyu oluşturma faaliyetleri içerisinde yer aldı.

2001 yılında Eczacı Ezgi Yılmaz ile evlenen Lütfü Yılmaz'ın Yusuf Zahid, Yunus Emre ve Ahmet Sezai isminde 3 oğlu bulunmaktadır. Bir İstanbul aşığı olan ve daha önce sırası ile Eminönü, Fatih, Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye semtlerinde ikamet etmiş olmanın yardımıyla şehrin tüm sorunlarını yaşayıp gözetleyen Lütfü Yılmaz, halen Pendik İlçesi'nde ikamet etmekte ve işyeri de Zeytinburnu İlçesi'nde bulunuyor.

5) MEHMET YILDIZ ALDIĞI OY SAYISI: 660

Mehmet Yıldız, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde bağımsız olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.