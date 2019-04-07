Son dakika… İstanbul’da silahlı saldırı! Orhan Ünğan’ın firari kardeşi öldürüldü

Kadıköy'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında öldürülen kişinin Naci Şerifi Zindaşti isimli uyuşturucu baronu ile olan husumeti sonucu cezaevinde tutuklu bulunan Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan olduğu ortaya çıktı.

Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayına ilişkin firari sanık olarak aranan İllhan Ünğan 16.30 sıralarında eşi ve 7 yaşındaki oğlu ile Bağdat Caddesi'ndeki bir kafeden çıkarken, silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu İlhan Ünğan olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise fenalaşan İlhan Ünğan'ın eşi ve 7 yaşındaki çocuğuna müdahalede bulundu. İlhan Ünğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, silahlı saldırının ardından yabancı plaka takılı olduğu öne sürülen bir aracın peşine düştü.

Büyükçekmece’de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada firari sanık İlhan Ünğan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yargılanıyordu. İddianamede firari sanık İlhan Ünğan'ın “Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek” suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyordu.