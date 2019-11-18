İstanbul’da sis: Dışarıda vakit geçirmeyin

İstanbul’da etkili olan sis yüzünden Şehir Hatları’nın tüm vapur seferleri iptal edildi.

Yoğun sis trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı. Özellikle TEM ve E-5’te saat 10:00’a kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor.

“DIŞARIDA OLMAMAK DAHA İYİDİR”

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de sis ile ilgili uyarılarda bulundu. Sürmeli “Mümkün mertebe sisli zamanlarda çok fazla dışarıda olmamak iyidir. Astım hastaları bunu çok daha iyi bilirler. Önümüzdeki birkaç gün daha sabah saatlerinde sis ile beraber olacağız.” dedi.

Sürmeli “Birincisi sis bir hava kirliliği örneğidir. İçerisinde tanecik vardır, o tanecik nereden gelebilir? Her yerden gelebilir. Ormanların tozlarından, denizlerin tuzlarından gelebilir. Nereden geliyorsa olsun biz onları akciğerlerimize gitmesini istemeyiz.” diye konuştu.

İstanbul’daki sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.