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İstanbul’da yarın okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı mı?

İstanbul'da Cumartesi günü başlayan kar yağışı tüm kenti etkisi altına almış bu nedenle de İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pazartesi günü okulların tatil edildiğini açıklamıştı. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre İstanbul'da yağışların karla karışık devam edeceği tahmin ediliyor. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı? İşte detaylar....

18:33 -
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İstanbul’da yarın okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı mı?

Meteoroloji’den alınan son dakika bilgilere göre İstanbul’da yarın sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası karla karışık yağmur, Anadolu yakası hafif yağmurlu olacak. Binlerce öğrenci Google’da yarın da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul’da yarın okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı mı? İşte İstanbul’da hava durumu…

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ve çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde olacak.

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Son güncelleme: android-time 19:20 25.02.2019
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