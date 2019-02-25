Meteoroloji’den alınan son dakika bilgilere göre İstanbul’da yarın sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası karla karışık yağmur, Anadolu yakası hafif yağmurlu olacak. Binlerce öğrenci Google’da yarın da okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. İstanbul’da yarın okullar tatil edilecek mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı mı? İşte İstanbul’da hava durumu…

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul ve çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde olacak.