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İstanbul’da ‘Yaşarlar’ örgütüne operasyon

İstanbul’da polis ekipleri Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde örgütlenen ve 'Yaşarlar' olarak bilinen çeteye yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
12:16 -
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İstanbul’da ‘Yaşarlar’ örgütüne operasyon

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da bir suç örgütünü belirleyince harekete geçti. ‘Yaşarlar’ olarak bilinen suç örgütü, teknik ve fiziki takiple izlemeye alındı. Aylarca süren çalışmalarda, şüpheliler tek tek tespit edildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı. Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 44 fişek, 1 el telsizi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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