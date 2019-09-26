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İstanbul’daki depremden ilk görüntüler

İstanbul'da Silivri açıklarındaki 5.8'lik deprem vatandaşların büyük panik ve korku yaşamasına neden oldu. Süpermarketlerdeki ürünler raflardan yere devrildi, avizeler sallandı.

14:47 -
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Son güncelleme: 14:48 26.09.2019
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