İsyan ettiren görüntü bu kez Diyarbakır’dan

Zabıta kıyafetli bir kişinin kağıt toplayan bir çocuğa tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yapılan incelemede tokat atan kişinin zabıta olmadığını belirterek, çocuğa uygulanan bu şiddetin ‘kabul edilemez’ olduğu ifade edildi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZLE BİR İLİŞİĞİ YOK”

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Birtakım sosyal medya hesaplarında Diyarbakır'da, kâğıt toplayan bir çocuğa tokat atan ve zabıta olduğu iddia edilen bir şahsın görüntüsünün paylaşıldığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda kişinin zabıta görevlisi olmadığı, önceki dönemlerde toplum yararına çalışma programı kapsamında Büyükşehir Belediyemizde geçici olarak çalıştığı ancak hâlihazırda Büyükşehir Belediyemizle herhangi bir ilişiğinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bir çocuğa uygulanan ve kabul edilemez olan bu şiddetin sorumlusu kişi hakkında emniyet birimlerimizin tahkikatı başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Açıklamada çocuğa tokat atan kişinin Diyarbakır Sana Sokağı Koruma ve Yaşatma Derneği'nde çalıştığının tespit edildiği ve konuyla ilgili dernek yöneticilerinin açıklama yapacağı belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada da söz konusu şahsın gözaltına alındığı, hakkında da gerekli adli işlemlere başlanıldığı duyuruldu.