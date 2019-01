Meral Akşener, 6 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6 belediye başkan adayını daha tanıttı. Akşener,' Milletin arasına nifak sokarak elde edilecek bir başarı bizden uzak olsun. Bütün şehirleri, ilçeleri kazanacaksınız deseler de bir tek Ak Partili kardeşimin izzetine dil uzatacaksam dilim kurusun. Bir tek MHP'li kardeşimin izzetine dil uzatırsam varsın İYİ Parti'ye kilit vurulsun' dedi.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Partinin grup toplantısında bazı illerin belediye başkan adaylarını da açıkladı

Sakarya: Cihan Kolip

Kocaeli: Serdar Kaman

Konya: Oğuz Şimşek

Kastamonu: Levent Dikmen

Ağrı: Taner Söylemez

Rize: Yakup Özkan

‘ÖYLE BİR MEDYA DUVARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ Kİ’

Öyle bir medya duvarıyla karşı karşıyayız ki, birkaç TV dışında sözlerimizi veren yok. Türkiye gerçeği bu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günüydü. Mesleğini hakkıyla yapan tüm basın çalışanlarını kutluyorum. Cumhurbaşkanı son 16 yıldır uyguladığımız reformlar basının özgürlükçü yapıya kavuşmuştur dedi. Şaka gibi. Burası neresi bilmiyorum ama Türkiye olduğunu sanmıyorum. İYİ Parti bugünlere ambargoları aşarak geldi. Söyleyecek sözü olan ne yapar eder milletine ulaşır. Hakikat er geç ortaya çıkar hak yerini bulur. İYİ Parti cesaretle emekle alın teri ve inançla buralara gelmiştir. Ekranlarda 24 saat bizi gösterin diyecek halimiz yok. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bir yolunu bulur sözümüzü milletimize ulaştırırız.

‘Resmi makamlara göre 4 milyon işsiz var’

İktidar hakikatin önüne ne duvar örerse örsün milletimiz er ya da geç olanı görüyor. Milletimizin gerçek gündemi ekonomi. Neden? Çünkü gerçeğin kendisini yaşıyor. İktidar istiyor ki herkes onların anlattıklarını konuşsun. Milletin gündemi aş, iş, ekmek. Tablo ortada. Enflasyon 16 yıl aradan sonra yüzde 20’nin üzerinde. Resmi makamlara göre 4 milyon işsiz var. İş bulmaktan ümidini kestiği için başvuru yapmayanları da eklediğinizde rakam 6 milyona ulaşıyor. Geçenlerde 100 kişinin alınacağı iş için tam 4 bin kişi müracaat etti. Damadın dengelendik dediği manzara bu. Milleti kandırmak için eski rakamları sunuyorlar. Milletimizi aldatmayın diyorum. Türkiye için taş üstüne taş koyan her kimse Allah razı olsun. Cumhuriyet tarihinde yapılan ne varsa yakıp döküyorsunuz. Dünya ekonomileri büyürken biz de büyümüşüz. Havuzun suyu yükselirken biz de yükselmişiz. Millete masal anlatmaktan vazgeçin.

‘Damat bu işlerden anlamaz’

Her şey bu kadar güllük gülistanlıksa neden her hafta sürekli yeni ekonomik paketler açıklıyorsunuz…İşler iyiye gitmiyor. Bu paketlerin hiçbiri de çözüm olmuyor. Ekonominin dümenindekiler bu işi bilmiyor. Ülkede tarımın hali ortadayken, Ziraat Bankası’nın borazan müteahitlerin, yandaş medyanın, spor kulüplerinin desteklenmesi için kullanılması yazıktır ayıptır günahtır. Spor takımlarına destek için mi yoksa kendi kurdukları takımların milyonlarca dolarlık transferleri için mi bu kaynağı ayırıyorlar bilemiyoruz. İstihdamı, üretimi artırmadıkça her hafta paket açıklamak zorunda kalırsınız. Damat bu işlerden anlamaz ama bunlar seçime kadar zaman kazanılması için yapılan yatırımlardır.

‘Kaynağı doğru bulmanız lazım’

İnşallah seçimden sonra yeni bir 94 krizi yaşamayız. Türkiye'de 80 milyonluk elektrik faturasını ödeyemeyecek yaklaşık 10 milyon nüfus var. Bir sürü rakam sıralıyorsun ama gerçek bu. Çalışanların yüzde 43’ü asgari ücretli. Türkiye 2019’a 10 yıldır ürettiği ekonomik problemlerle girildi ve bunun faturası vatandaşımıza kesiliyor. Milletimiz kullandığı su için 5 elektrik ve internet için 7 çeşit vergi ödüyor. Pırlantadan vergi alınmazken kitaptan yüzde 18 vergi alınıyor. Vergi de ve gelir de adalet Türk milletinin mutlaka gözetmesi gereken bir haktır. Bugüne kadar yaptığımız çağrılarda asgari ücret zammı gerçekleşti. 24 Haziran seçimlerinden önce, düşmüş kredi ve kredi kartı borçlarını biz devlet olarak satın alacağız dedik. Bize kaynağı nereden bulacaksınız dediler. Bize inanmadılar ama bugün daha küçük çaplı bir işi yapacaklarını açıkladılar. Buradan uyarıyorum. Kaynağı doğru bulmanız lazım. Kaynağı doğru kullanmak gerekir dedim. Ama iktidarın çarçur politikaları devam ediyor.

Hasta garantili hastaneler için 12 milyon dolar lira. Bu parayla 3 tane Yavuz Sultan Selim köprüsü yapılabilir. Türkiye ve milletimizin parasını 5 müteahhite verdiler. Dünya 5’ten büyüktür. Türkiye de bu 5'liden büyüktür. Adalet mi bu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Bölgedeki gelişmeler üzerine bir takım değerlendirmeler yapılmış olabilir. Ancak PKK ve uzantılarına dokunulmaması gibi bir ihtimal asla gündeme getirilmemelidir. ABD ve diğerlerinin oyalama taktiklerine itibar edilmemelidir. ABD Başkanı diyor ki, ‘Kürtlere saldırırlarsa Türkleri ekonomik olarak mahvedeceğiz’ diyor. Türk devleti Kürtlerle değil, teröristlerle mücadele ediyor. Yıllarca Ortadoğu’daki kaoslarda yollara düşen mazlumlara hep Türkiye kucak açmıştır. Türkiye ve Türk milleti katletmez, saldırmaz. Türkiye bölgeye girerse milli güvenliğini tehdit eden teröristlere haddini bildirmek için girer

‘Dil uzatacaksam dilim kurusun’

Milletin arasına nifak sokarak elde edilecek bir başarı bizden uzak olsun. Bütün şehirleri, ilçeleri kazanacaksınız deseler de bir tek Ak Partili kardeşimin izzetine dil uzatacaksam dilim kurusun. Bir tek MHP’li kardeşimin izzetine dil uzatırsam varsın İYİ Parti’ye kilit vurulsun.