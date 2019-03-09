İYİ Parti’den ‘Hepimiz Akşener’iz’ mesajı! | Son dakika haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hapis ile tehdit eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki yağdı.

Son olarak İYİ Parti Başkanlık Divanı gerçekleştirilen toplantı sonrası bir basın açıklaması ile Erdoğan’ı kınadı. Açıklamada “Hepimiz Meral Akşener’iz” denildi.

İLGİLİ HABER Akşener'den Erdoğan'a jet yanıt: Hodri meydan

İYİ Parti’den yapılan açıklama şu şekilde;

“Büyük Türk Milleti

Biz, İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri olarak, en başta ilan etmek isteriz ki;

Türkiye Cumhuriyeti devletinde Bakanlık, Milli iradenin tecelligahı Büyük Millet Meclisi'nde Başkanvekilliği yapmış, İYİ Parti Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i, Cumhurbaşkanlığı gücü ve imkanlarının ardına sığınarak tehdit etmek, kimsenin haddi değildir.

Sayın Genel Başkanımız, aziz Türk Milleti'nin evlatlarının ‘Terörist'likle itham edilmesine sessiz kalmamış, ve hakkı haykırarak, itham sahiplerini uyarmıştır.

Biliyoruz ki, milletimize edilen bu hakaret ilk değil.

Balyoz kumpasıyla Türk subayını, Ergenekon kumpasıyla Türk polisini, akademisyenleri, işadamlarını, gazetecileri, hukukçuları terörist ilan eden de sayın Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Terör örgütüyle kurduğu pazarlık masalarında, “Ne Mutlu Türküm Diyene” diye haykıranları terörist ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Bugün de, iflas eden tarım politikalarının, ekonomi politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan zamları “Gıda terörü” diye tarifleyerek, çiftçimizi, esnafımızı, marketçimizi, bakkallarımızı terörist ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan.

İktidar partilerine oy vermeyenleri, olmayan bir ittifak üzerinden, terörle işbirliği yapmakla itham ederek, terörist ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye'nin İYİ insanları, aziz milletimize yapılan bu hakarete sessiz kalmadı.

Genel Başkanımızın haykırdığı da, bu hakikattir.

Kendi beceriksizliklerini görmeyip, ortaya çıkan tablo yüzünden, Milletimizin saygıdeğer evlatlarını terörist ilan edenler şunu bilmelidir ki;

Hakikati haykıran bir sesi, ‘Hapishanelerle' tehdit etmek, ancak darbecilerin yapabileceği bir iştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, geçmiste bu darbeci aklın mağdurlarındandı.

Ancak görüyoruz ki, mağduriyet gitmiş, artık 28 Şubat'ın o darbeci akıllarının taklidine başlanmış.

Sayın Cumhurbaşkanı, 22 yıl sonra, daha iki gün önce Siirt'te, aynı meydanda, cezaevine girmesine yol açan şiiri okuyordu. Bunu yaptığının ertesi günü, ancak 28 Şubatçıların yapabileceği gibi, siyasete ayar vermeye kalkan bir tehdit dili kullanması, Türk demokrasisi açısından tarihi bir lekedir.

Bu leke bizzat sayın Cumhurbaşkanı tarafından temizlenmelidir.

Millet vicdanı, siyasi değerler ve demokratik erdem bunu gerektirir.

Bu vicdanı, bu değerleri, bu erdemi taşıyamayanlara, aziz milletimiz gerekli cevabı verecektir.

Genel Başkanımızın, milletimizin haysiyetine uzanan dil karşısındaki tavrını ayakta alkışlıyor ve açıkça ilan ediyoruz;

Birimiz hepimiz, hepimiz Meral Akşener'iz.

İYİ Parti

Başkanlık Divan”

İLGİLİ HABER Erdoğan'ın tehdit ettiği Akşener'e CHP'den destek!