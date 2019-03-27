İYİ Partili isimden çok sert tepki: İspatlamazsa veled-i zinadır

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kanber, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti-CHP ittifakının kazanması halinde belediyedeki daire başkanlıklarının HDP’ye tahsis edileceğini iddia etmişti.

“İSPATLAMAZSA VELED-İ ZİNADIR”

Balıkesir Millet İttifakı Adayı İYİ Parti’li İsmail Ok, iddilar hakkında gazetecilere konuştu. DSP’li rakibine yanıtında çok sert ifadeler kullanan Ok “İspatlamazsa veled-i zinadır” dedi.

Ok, şunları söyledi: “Avlu, Çamlık Tepesi, BALTOK’tan tam 650 milyon, eski parayla 650 trilyon lira. İstanbul merkezli çete tarafından hiç edildi. İşte artık bu soygun, talan düzeni biten haramiler bu çaldıklarının bir kısmı ile Tamer Kanber gibi şerefsiz, veled-i zina evlatlarını kullanarak bize iftira atıyorlar. Eğer Tamer Kanber bunu ispatlayamazsa veled-i zinadır. İspatlamaya davet ediyorum. İddiasını söyleyen ispatla mükelleftir. İspat edemezse Tamer Kanber ve bunun gibi bize PKK, HDP yakıştırması yapanların tamamı veled-i zinadır. Kendileri PKK sevicileridir. Kendileri FETÖ’nün artıklarıdır. Artık sonları yaklaşmıştır.”