İYİ Parti’nin 81 il başkanı İmamoğlu için İstanbul’da buluştu

İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından seçim çalışmaları için harekete geçti. İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan toplantıya tüm il başkanları ile İstanbul’daki 39 ilçe başkanı katıldı.

Toplantıda konuşan İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu, “Türk milleti; vicdanlı, ahlaklı ve namuslu bir millet olarak, bu zamana kadar iradesini her zaman ortaya koymuş ve Türk Devleti de ‘ulusal egemenlik’ ilkesine daima bağlı kalmıştır. Teşkilat-ı Esasiye'nin birinci maddesinde yer alan ‘Hâkimiyet, bilâ kaydü şart milletindir.’ maddesi bizim yol gösterici ana ilkemizdir. Milletin iradesi daima başımızın üstündedir. Milletimizin kararlarına ve tercihlerine sonuna kadar saygılıyız. Ancak içinde bulunduğumuz son süreç, Türkiye'nin demokratik hassasiyetlerini ve kurumlarını aşındırmak için adeta özel bir çaba sarf eden aktörlerin varlığını ortaya çıkarmıştır. Üstelik aynı sandıktan çıkan 3 tercihi geçerli sayarken, yalnızca 1'ini geçersiz sayarak demokratik teamülleri ve kurumları yerle bir etmiştir” dedi.

YSK KARARI VİCDANLARI YARALADIĞI

YSK'nın kararına da değinen Kavuncu, “6 Mayıs'ta alınan karar, Türkiye'de her kesimin vicdanını sızlatmıştır. Demokrasiye vurulan bu darbe ve yapılan haksızlık, bu seçimin bir vicdan seçimi haline gelmesine sebebiyet vermiştir. Vicdanları yaralayan, hepimizi demokrasi adına utanca ve endişeye sevk eden bu karara tepkiler çığ gibi büyümektedir. Dünkü gerekçeli kararla, seçim iptalinin aslında hiçbir gerekçesi olmadığı, adeta zorlama bir şekilde gerekçe ve delil yaratılmaya çalışıldığı görülmüştür. Türk milletinin hem ‘tarih’ dediğimiz o büyük okyanusta varlığını anlamlandıran, hem de gelecek dediğimiz sonsuzlukta var olmasını sağlayacak olan; kendine duyduğu inanç ve bu inançla, adalete olan sonsuz bağlılığıdır. Bunu adil olmayan hiçbir karar değiştiremez” ifadelerini kullandı.

23 HAZİRAN İÇİN 81 İL DAYANIŞMASI

“İstanbul demek Türkiye demektir” diyen Kavuncu sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz, İYİ Parti’nin 81 il teşkilatı olarak, Tunceli'den, Erzurum'a, Trabzon'dan, Çanakkale'ye, Bursa'dan, Aydın'a, Adana'dan, Kayseri'ye kadar tüm il başkanlarımız bir araya geldik ve 6 Mayıs'ta gasp edilen millet iradesinin, 23 Haziran'da sandıkta tekrar tecelli etmesi için var gücümüzle çalışacağımızı, demokrasiye olan inancın ülkemizde kaybolmaması için her türlü mücadeleyi vereceğimizi buradan kamuoyuna duyururuz. Milletin sayın İmamoğlu'na teslim ettiği emanetin, tekrar kendisine verilmesi için her türlü katkıyı vereceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz. Bizler, Amasya Genelgesi'nde “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ifadesiyle somutlaşan bir ruhun temsilcileriyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi mücadelesi, uzun ve zorlu bir birikime ve tecrübeye dayanmaktadır. Bugün, Türk milleti olarak demokrasimize ve milli egemenliğimize yeniden ve hep birlikte sahip çıkma vakti gelmiştir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in dediği gibi, 16 milyon İstanbullunun vicdanına dokunan İmamoğlu, bu seçimi itiraza mahal vermeyecek şekilde kazanacaktır. Her şey iyi olursa, her şey çok güzel olur! Her şey iyi ve çok güzel olacak”

Konuşmanın ardından 81 il başkanı, 23 Haziran seçimi çalışmaları için basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.