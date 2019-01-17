İzmir’de şaşkına çeviren görüntü! Vatandaşlar oraya akın etti

İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde rekor yağış sonrası yeni bir düden daha meydana geldi. Şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti.

İzmir’de geçen hafta üç gün aralıksız devam eden yağışlarda metrekareye toplam 250 kilogram civarında yağmur düştü. En fazla yağış düşen bölgelerden birisi de Menderes ilçesi oldu. Rekor yağış sonrasında bölgede dikkat çeken doğa olayları da yaşandı. Menderes’in kırsal Karakuyu Mahallesi’ndeki tarım arazilerinde biriken yağmur sularının etkisiyle yer altındaki çatlaklar ortaya çıktı.

Yağmur sularının bu çatlaklardan yer altına şelale şeklinde akmaya başlaması ise ilginç görüntü oluşturdu. Düden olarak bilinen bu oluşum herkesin ilgisini çekti. Arazide yeraltına akan suyun azalmasıyla, yeni bir düden daha oluştu. Şelaleyi andıran görüntüyü görmek için vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti. İlginç görüntülerin oluştuğu bölgeye gelen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

“KÖYÜMÜZ MEŞHUR OLDU”

Karakuyu sakinlerinden çiftçilikle uğraşan Hasan Coşkun, “Karakuyu köyünde aşırı yağış nedeniyle geçen hafta sel olmuştu. Bu bölgede de çatlakların oluşmasıyla düdenler meydana geldi. Bugün su seviyesinin azalmasıyla ikinci bir çatlak daha oldu. Su içine akıyor. Bu suyun biz çiftçiler için yararlı olacağını düşünüyoruz” dedi. Harun Gülcan Geçen de, “Yağmurlardan dolayı bu görüntü oluştu. Köyümüz de bu sayede meşhur oldu. Herkes fotoğraf çektirmek için geliyor. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmek için geldik” dedi. Komşu köyden gelen İbrahim Kıyak ise, “Ben Gölova köyünden geliyorum. Bu çatlağı ve akan suyu görmek için geldik. Biraz tehlikeli görünüyor” diye konuştu.

Öte yandan havadan da görüntülenen bölgede ilk oluşan düdendeki suyun çekilmesiyle çatlağın büyüklüğü ortaya çıktı. İkinci çatlakla birlikte bölgede ilginç görüntüler oluştu. DHA