İzmir’de suya yüzde 15 oranında zam!

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı altıncı oturumunda, AKP’li meclis üyelerinin yurt dışı temasları nedeniyle eleştirdiği Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Değerli arkadaşlar, kentler marka kent olmak için yarışır. Aslında marka sözcüğü ticari bir ürün için kullanılır. Kentler ticari ürün değildir ama markalaşmak için yarışırlar. Burada bahsedilen şey dünya kenti olmaktır. Dünyanın diğer kentleriyle mücadele edebilmek için marka kent olmalıyız. Bir kent dünya kenti değilse marka da değildir. Tüm dünyanın anladığı budur. İzmir bir dünya kenti olmaya layıktır. Peki, nasıl olacak? Biz ağzımızla kuş tutsak da dünyayla buluşmuyorsak, İzmir’in kabuklarını kırmıyorsak dünya kenti olamazsınız. Kimse size o unvanı vermez. O yüzden uluslararası platformlarda olmanız gerekir” dedi.

“HER GEÇEN GÜN DÜNYA KENTİ OLMAYA YAKLAŞIYOR”

Kenti tanıtarak cazibesini arttırmanın önemli olduğunu vurgulayan Tunç Soyer, “Bu sadece turizmcinin işi değildir, kamu görevlileri bunu yapar. Artık kent diplomasisi diye bir alan oldu. Dünyamızda bu var. Kentlerin aralarında ittifaklar kurduğu birbirleriyle rekabet ettiği başka bir dünyadan bahsediyoruz. İzmir onun için çok daha fazla uluslararası alanda temsil edilecek, yer alacak. Onun için İzmir çok daha fazla misafir davet edecek, dışarıya temsilci gönderecek. Biz de bunun önünü açacağız. İftihar edebilirsiniz, İzmir her geçen gün daha fazla dünya kenti olmaya yaklaşıyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi altıncı oturumu tamamlandıktan sonra, İZSU Genel Kurulu yapıldı.

“YÜZDE 15 ZAM OLACAK”

İZSU Genel Kurulu’nda da, 2020 Mali Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı görüşüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, oturumda söz alarak, su fiyatlarında yüzde 15’lik bir artış olacağını söyledi. Özuslu, Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlardan dolayı bu artış normal olduğunu savundu.

“VAATLERİMİN HEPSİNİN ARKASINDAYIM”

AKP grubu zam karına eleştirilerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise birleşimin sonunda eleştirilere toplu şekilde yanıt verdi. Toplantıda birçok önemli fikrin paylaşıldığını ve bunları dikkate alacaklarını ifade eden Soyer, AKP’li meclis üyelerinin eleştirilerini anımsatarak, tüm vaatlerinin arkasında olduğunu belirtti. Soyer, İzmir’in su arıtma konusunda Türkiye’de birinci kent olduğunu da belirterek, “Gelir gider arasındaki açıktan bahsedildi. Belediye ne şirkettir ne de vatandaş müşteridir. Biz böyle olduğunu biliyoruz. Böyle olmasına rağmen biz hizmet üretmek zorundayız. Bizim mücadelemiz budur, bunun için varız. Şirket değiliz. Yurt dışı gezilerime gelince. Ben seçimden sonra ilk olarak Kiraz’ın Dokuzlar Mahallesi’ne gittim. Oralara gitmek için seyyar makam yaptık. Bütün dünyaya anlatıyoruz herkes de hayranlıkla dinliyor. Çok daha fazla köy, mahalle geziyoruz. Oraya da gideceğiz yurt dışına da gideceğiz” dedi.

YENİ SU TARİFELERİ ŞU ŞEKİLDE

Konuşmaların ardından geçilen oylamada, suya yüzde 15 oranında zam yapılması kabul edildi. Zamlı tarife uygulaması 1 Ocak 2020’den itibaren yürürlüğe girecek. DHA