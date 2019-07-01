Japonya’daki ekonomi zirvesinde Berat Albayrak detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından Imperial Hotel’de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

Erdoğan, “Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur. Bizler uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere diğer kurumlarımız vasıtasıyla ülkemizde yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” dedi.

Tüm dünyanın gözü, toplantının konusu kadar iki ülke heyetlerindeki üst düzey yetkililerdeydi.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti adına Erdoğan ile birlikte; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

Gazetecilerin salondan servis ettiği fotoğraflarda en çok dikkat çeken isim ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

Cumhurbaşkanı’nın konuşma yaptığı kısımlar da dahil olmak üzere sürekli olarak dalgın tavırlar sergilediği gözlenen Albayrak’ın toplantının bir anında ise telefonuyla bir şeyler yaptığı görüldü.