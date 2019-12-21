Kontrol noktasından elini kolunu sallayarak geçtiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, kaçak göçmenlerin yasadışı yollarla ülkemize girdiği ortaya çıktı.

Yapılan soruşturmada kaçak göçmenlerin, havalimanında görevli polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. sayesinde yurda giriş yaptığı ortaya çıktı. Çalışmalarda, polislerin de bulunduğu şebekenin daha önceden anlaştıkları yabancıları nasıl yurda soktuğu da tespit edildi.

1 AYDA 23 KAÇAK GÖÇMEN

İddiaya göre, Türkiye aktarmalı bilet alan yabancı yolcular, transit bölgede beklerken, şüpheli polisler kaçak göçmenlere ulaştı. Şebekenin anlaştığı bu göçmenlere, illegal olarak giriş-çıkış kaydı yaptırıldı. Şüpheliler sivil polis araçlarına bindirilerek ülkemize sokuldu. Yabancıları polis aracına bindirdiği öne sürülen Aziz K. ve Seyfi D.'nin 1 ayda 23 kaçak göçmeni bu yöntemle yurda soktuğu öğrenildi.

SAHTE PASAPORT İÇİN MÜHÜR VURDU

Polis ekiplerinin çalışmalarının devamında İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli polis Memuru Çağrı K.'nin de usulsüzlük yaptığı anlaşıldı. Şüpheli polisin, bazı yabancı uyruklu şahıslara ait pasaportlara, sistem üzerinden “Hayali” giriş kaydı yaptığı belirlendi. Daha sonra ”giriş” yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka şahıslar için sahte olarak düzenlendiği tespit edildi. Yabancıların bu sahte pasaportlarla Avrupa'ya çıktığı ve pasaportları Ersin A. İsimli bir sivilin temin ettiği de öne sürüldü.

3 ŞUBEDEN ORTAK OPERASYON

Yapılan araştırmaların ardından Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince ortak operasyon düzenlendi. Polis memurları Aziz K. (49), Seyfi D. (37) ve Çağrı K. (30) ile giriş kaydı yapılacak pasaportları temin ettiği belirlenen Ersin A. (32) gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 polis tutuklanırken, Ersin A. hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.