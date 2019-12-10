Kadro satılıyor iddiasına Tarım Bakanı’ndan yanıt: Çıkarsa canına okuruz

Türkiye'de milyonlarca işsiz, kuyruklarda iş beklerken parası olanın kamuda rahatça iş bulabildiği, Devlet Su İşleri'nde (DSİ) kadronun 80 bin liraya satıldığını gündeme getiren AKP Diyarbakır eski Milletvekili Abdurrahman Kurt'un iddiası üzerine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, soruşturma başlattı.

BAKANA SOYLU SÖYLEMİŞ

Bu konuda ilk iddianın yerel bir internet sitesinde yer aldığını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu haberi kendisine ulaştırdığını kaydeden Bakan Dr. Bekir Pakdemirli, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

*Haberimiz olur olmaz konunun üzerine gitmeye daha gece yarısından itibaren başladık. Danışmanım Hasan Aydemir, iddiayı gündeme getiren eski milletvekili Abdurrahman Kurt'u aradı, bu konuda elinde bilgi-belge bulunup bulunmadığını sordu. Kurt, bu tür şeyler konuşulduğunu, ama kimin söylediğini, para karşılığı işe giren olup olmadığını bilmediğini, sadece söylentiler olduğunu belirtmiş.

*Buna rağmen yine de hem DSİ, hem de bakanlık müfettişlerini görevlendirdim ve soruşturma başlattım. Biz burada etik çalışacağız, aşağıda birileri farklı işler çevirecek. Böyle bir şey yapan varsa iki kişinin canına okuduğunuzda bu işler yapılamaz zaten. Eski Milletvekili Kurt, bize yardımcı olabilecek en küçük bir ip ucu vermiş değil. Eğer bir şey bilmeden konuşuyorsa farklı bir manevra yapıyor olabilir.

AKP Diyarbakır İl başkanının da, Kurt'un iddiaları üzerine, “Kim parayla kadro satıyorsa açıklasın biz de canına okuyalım” dedi.