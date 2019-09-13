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Kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Elazığ-Bingöl Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

03:16 -
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Kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Cayhan idaresindeki 34 DT 0401 plakalı otomobil, A.P. yönetimindeki 23 ES 551 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken sürücü Cayhan ve yanındaki Feyyaz Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedeni, ekipler tarafından çıkartıldı.

 

Yapılan incelemenin cesetler Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

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