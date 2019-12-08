Kanserden ölen hayvanseverin vasiyeti üzerine dokuz şehirde mama dağıltıldı

Adıyaman Sokak Hayvanlarını Koruma Platformu üyesi olan 26 yaşındaki Murtaza Hazar, geçen hafta hayatını kaybetti.

Arkadaşları, kendilerinden sokak hayvanlarını yalnız bırakmamaları ve yiyecek vermelerini isteyen Hazar’ın vasiyetini yerine getirmek üzere 9 şehirde sokak hayvanları için mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Platform adına konuşan Şükrü Aydın, “Arkadaşımızın vasiyetini yerine getirmek için bir araya geldik ve 9 şehirde eş zamanlı olarak toplandık. Aramızda topladığımız mamaları paketler halinde vatandaşlara dağıttık. Onlar da sokak hayvanlarına verecekler” diye konuştu.

SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇABA GÖSTERDİ

Anne Hanım Hazar ise oğlunun sokak hayvanlarını çok sevdiğini, sürekli onları korumak ve sahip çıkmak için çaba gösterdiğini söyledi. Öte yandan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, gruba destek olarak mama kapları dağıttı. (AA)