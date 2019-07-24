Karadeniz’i yaran boru hattı tarla kenarından geçemiyormuş!

Kırklareli Kıyıköy'de babalarından kalan evde yaşayan ve geçimini buradaki tarladan sağlayan Pembe Kurt (54), Hatice Kurt (46) ve Naciye Küçükmeriç (63) isimli üç kız kardeş Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz getirecek olan Türk Akım Projesiyle davalık oldu. BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, tarla sahiplerinden habersiz mahkemeden, 8 bin metrekarelik tarlanın tam orta yerinden boru hattı geçirilmesi için acil kamulaştırma kararı aldırdı. Karardan eve gelen evrakla haberdar olan üç kardeş, mahkemeye itirazda bulundu. Mahkemenin yaptıkları itiraza henüz bir cevap vermediğini belirten Hatice Kurt, “Ancak firma iş makineleri ve borularla birlikte arazimizin bulunduğu yerde çalışmasına devam ediyor” dedi. 8 kardeş olduklarını ancak tarlaya üç kadın olarak sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Kurt, iş makinelerinin tarlaya girmemesi için nöbet tuttuklarını söylüyor.

“ACİL KAMULAŞTIRMA YAPILDIKTAN SONRA HABERİMİZ OLDU”

Türk Akımı projesine karşı olmadıklarını vurgulayan Hatice Kurt, “Acil kamulaştırma kararının alınmasından eve gelen evrakla haberimiz oldu. 8 bin metre karelik tarlanın orta yerinden boru hattının geçirilmesi kararlaştırılmış. Bilirkişi de, kenarında göl bulunmasına rağmen tarlanın çorak olduğunu belirterek, işgal bedeli olarak toplamda 19 bin 594 lira bedel ödenmesini istemiş. Mahkeme de bu rakamı kabul ederek 8 kardeş arasında pay edilmesine karar vermiş. Biz mahkeme kararını verdikten sonra kamulaştırmadan haberdar olduk. Ocak ayında alınan bu karara hemen itiraz ettik. Ancak henüz bir sonuç alamadık. Ayrıca, tarla üzerinde belirtilen kısımlarda herhangi bir yapılaşma yapılamayacağı gibi buğday dışında her türlü tarım yapılmasının da yasaklandığı bildirildi.” dedi.

“İMZALAMAZSANIZ DA BORULARI DÖŞERİZ”

Köy kahvesine gelen firmadan yetkililerinin kendilerine bazı evrakları imzalatmak istediklerini belirten Kurt, “İmzalamayınca ‘siz bilirsiniz, o zaman 3-4 sene beklersiniz, sonra dava açılır. Bu sürede boruları döşemiş oluruz’ dediler. Bu arada 35 yaşında dört ceviz ağacımızı da kestiler.” diye konuştu.

“İMZA ATMAYINCA KARAKOLA ÇAĞIRDILAR”

Firma yetkililerinin şikâyeti üzerine jandarma karakolundan çağrıldıklarını anlatan Kurt, “Burada bize ‘iş makinelerini çalıştırmıyosunuz’ diye sordular. Biz de mahkeme kararına itiraz ettiğimizi bu nedenle makinelerin çalışmasına izin vermeyeceğimizi söyledik. Firma yetkilileri bize burada da evrakları imzalatmak istediler. Ancak imzalamadık”

“DOĞALGAZA KARŞI DEĞİLİZ, BORULARI KENARDAN GEÇİRSİNLER”

Yapılan şeyin doğalgaz getirme projesi olduğunu, bu duruma da karşı olmadıklarını, ancak boru hattının tarlanın ortasından geçirilerek tarlanın kullanılamaz hale getirildiğini belirten Kurt, “Biz diyoruz ki, borular tarlanın kenarından ya da tarlanın yanında bulunan gölden geçirilsin. Bu boru Rusya'dan Karadeniz'i yararak buraya geliyorsa o gölden ya da tarlanın kenarından neden geçemiyor” diye konuştu.