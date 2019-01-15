Kardan Adam listesinde 7. şarkıyı seslendiren kimdir? Hadi ipucu 15 Ocak…

Hadi ipucu sorusu paylaşıldı. 15 Ocak saat 20:30'da başlayacak olan Hadi bilgi yarışması ipucu sorusunda "Kardan Adam" listesindeki 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?" olarak duyruldu. İşte hadi ipucu sorusu...

Hadi ipucu sorusu 15 Ocak günü müzik alanında yarışma severlere geldi. Günün ikinci Hadi yarışmasında ipucu sorusu olarak, ““Kardan Adam” listesindeki 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?” soruldu.

HADİ YARIŞMASI İPUCU SORUSU 15 OCAK

Kardan Adam listesinde 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kimdir?

CEVAP: Burcu Tatlıses: Menekşe şarkısı

BURCU TATLISES KİMDİR?

Selanik kökenli bir ailenin çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Burcu Tatlıses, profesyonel müzik yaşamına 2002 yılında söz yazarı olarak başladı. Funda Arar, Fatih Erkoç, Zuhal Olcay, Yulduz Usmanova, Mustafa Ceceli, Ziynet Sali gibi yorumcular için yazdığı şarkıların yanı sıra Bir İstanbul Masalı, Zerda ve Öyle Bir Geçer Zaman ki dizi müzikleri; Müthiş Bir Film ve Eski Sevgili sinema filmlerinin müziklerinin de olduğu albümlerde 50’den fazla esere imza attı. “Alagül”, “Seni Severdim”, “Yak Gel”, “Senden Öğrendim” eserleri hit oldu. Sanatçı ilk albümünden önce Sen Dur Ben Gölge isimli şiir kitabını yayımladı.

Güzel Kokuyorum adlı ilk albümü Mart 2015’te piyasaya çıkan Burcu Tatlıses, dinleyicileriyle ilk defa besteci ve yorumcu kimliğini de buluşturmuş oldu. Ocak 2018'de “Geyikli Masallar” isimli teklisini Ada Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı.

Burcu Tatlıses Kasım 2018’de, yine Ada Müzik etiketiyle Uzaklar isimli 8 şarkılık ikinci albümünü piyasaya sürdü. Tüm şarkıların sözleri ve besteleri kendisine aittir. Sanatçı bu albümde aranjör kimliğine de yer vermiştir.