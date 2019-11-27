Kaymakam onayladı köy çeşmesine otomat takıldı!

Çatak köyü içerisine yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki dağlardan getirilen ve böbrek taşı başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği iddiasıyla Türkiye’nin her yerinden insanın ilgi gösterdiği suya, köy muhtarı Selahattin Öztürk ve ihtiyar heyeti tarafından otomat takıldı. Vatandaşlar artık yıllardır bedava aldığı suyu, otomata 1 lira atarak almaya başladı. 10 litre suyun 1 liraya satılmaya başlamasının ardından şikayetler arttı, Karabük İl Özel İdaresi de köye giderek inceleme yaptı.

KAYMAKAMDAN ONAYLI OTOMAT

10 bin lira maliyetle yapılan otomat bazı vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşlarda tepki gösterdi. Şikayetler üzerine İl Özel İdaresi çeşmede incelemede bulunarak köy muhtarı Öztürk’ü uyardı. Otomattan “Kendi kafana göre ücret alamazsın” uyarısına muhtar ilginç bir yanıt verdi. Muhtar Öztürk kararın köy ihtiyar heyeti ile birlikte alındığını, alınan kararında Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer tarafından incelendikten sonra onayladığını söyledi. Bunun üzerine İl Özel İdare ekipleri işlem yapmadan köyden ayrıldı.

MUHTAR: TİCARETİNİ YAPANLAR VAR

Suyun 50 senedir aktığını hatırlatan köy muhtarı Öztürk, son 20 senedir insanların suya yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Artık bunun ticaretini yapanlar var. 100 tane bidonla geliyor, arkasında 10 bidonla gelen vatandaşa sıra vermiyor. Burada kavga çıkıyor. Bu nedenle hem köyümüze gelir olsun hem de buraların masrafı karşılansın istedik. Buralar hep tahrip oldu. Bunları buraya gelen insanlar yapıyor, bizim köylümüz buradan su almaz, evlerimizde de aynı su var. Böyle bir sistem koyduk, çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Gelen vatandaşlarda, ‘Güzel olmuş, biz burada sıra bekliyorduk saatlerce’ dedikleri oluyor. Bu sistemin güzel bir şekilde devam edeceğini sanıyorum” diye konuştu.

HER SENE MASRAF YAPIYORUZ

Otomatla ilgili bir kişinin şikayet ettiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

“Özel İdareden geldiler, ben kendi kafama göre hiçbir şey yapmadım, yapmamda. Biz bu kararı köy ihtiyar heyeti olarak aldık kaymakama imzalattık. Kaymakam inceleme yaptı, böyle bir şeyin daha iyi olacağını tahmin ederek o da imzaladı. İnşallah faydalı olacağını düşünüyoruz.”

Suyun özelliklerini de anlatan Öztürk, “Böbreklerdeki taşı eriterek düşürüyor. Kumu iki gün içerisinde döküyor. Taş eritici özelliği olduğu için depolarımızı tahrip ediyor. Senede bir defa depolarımızı tamir etmek zorunda kalıyoruz. Bunlar bir masrafla, maliyetle oluyor. Bu su buradan çıkmıyor. 1 kilometre ormandan atalarımız getirmiş. Bunun hiç mi masrafı olmuyor. Boruları patlıyor, her sene masraf ediyoruz. Bazılarının gözüne batıyor. 100 litre su 10 lira” değerlendirmesinde bulundu. (İHA)