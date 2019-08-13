Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kazada mermiler yola saçılmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde cipin devrilmesi sonucu 6 kişi yaraladı. Aracın devrilmesiyle birlikte av tüfekleri, tabancalar ve bu silahlara ait çok sayıda mermi yola saçıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, devrilen cipin avcılara ait olduğu belirledi.

20:48 -
Haberler Gündem
Kazada mermiler yola saçılmıştı! Gerçek ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Sungur G. idaresindeki 61 LC 100 plakalı cip, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Büyük Melen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Cipin ters dönerek durabildiği kazada, sürücü ile araçta bulunan Beliz Ay, Elif, Çağlar ve Arif Gedik ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine uzun araç kuyruğu oluştu. Cipin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Öte yandan cipin avcılara ait olduğu öğrenilirken, araçtan yola savrulan av tüfekleri, tabancalar ve bu silahlara ait mermiler jandarma tarafından çevrede güvenlik önlemi alınarak toplandı. AA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more