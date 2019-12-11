Kazayla annesini vuran genç polis serbest kaldı

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yunus ekiplerinde görev yapan polis memuru Aydın Ü. (23), izinli olarak Ağaçören ilçesinde yaşayan annesi Vahide Ü.’nün (64) yanına geldi. Annesi Vahide Ü. ile Göllü mevkisine gezmeye giden genç polis memuru, burada bir çeşmenin başında silahını çıkartarak atış yapmaya başladı.

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Daha sonra silahında kalan mermiyi fark etmeyen genç polis, kazara silahının ateş alması sonucu annesini Vahide Ü.’yü karnından vurdu. Annesinin yaralandığını gören Aydın Ü., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralanan kadın Ağaçören İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan Vahide Ü., durumunun ağır olması nedeniyle Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İHA