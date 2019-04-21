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Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili AKP’den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili AKP'den ilk açıklama yapıldı.

14:53 -
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Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili AKP’den açıklama

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olarak, “Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük. Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız.” dedi.

AKP Sözcüsü Çelik: Her türlü şiddet olayını kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Son güncelleme: android-time 15:27 21.04.2019
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