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Kız öğrencilerden okul arkadaşlarına işkence!

Aydın'da, ortaokulda öğretim gören 3 kız öğrenci, yaşıtları A.B.'yi tekmeleyerek, yerde sürükledi. Ailelerin de karıştığı kavgada A.B.'nin yakını da darb edilirken, olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

19:22 -
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Olay, Didim ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.’yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü. 3 kız, A.B.’yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi.

Tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.’nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darbedildi. H.K. ve A.B.’nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü. İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. DHA

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Son güncelleme: android-time 20:06 21.02.2019
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