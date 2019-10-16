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Köpeğin sopayla dövülme anı kamerada!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir evin bahçesinde bulunan ağaca zincirle bağlanan köpek, kimliği belirsiz kişi tarafından sopayla dövüldü. Cep telefonu ile görüntülenen o anlar sosyal medyada tepki toplarken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

20:04 -
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Köpeğin sopayla dövülme anı kamerada!

Olay, saat 15.00 sıralarında, Hallaçlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir bahçedeki ağaca zincirle bağlanan köpek, kimliği belirsiz kişi tarafından sopayla dövüldü.

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O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonunca görüntülendi. Görüntüde, saldırganın sopayla bağlı köpeğin başına ve göğsüne vurması, daha sonra hayvanın yanından uzaklaşması yer aldı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, başta hayvanseverler olmak üzere vatandaşın tepkisini çekti.

Polis, saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  DHA

Son güncelleme: 20:06 16.10.2019
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