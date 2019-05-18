Korkunç kaza! Kamyon şarampole yuvarlandı

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başsöğüt ile Şaban köyü yolu üzerinde meydana geldi. Metin Birbaşlı (49) yönetimindeki 58 BZ 173 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet Çiftçi’nin (50) yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlerken, yaralılar Birbaşlı ile Necmettin İpek (47) yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Tedaviye alınan yaralılardan Metin Birbaşlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ahmet Çiftçi’nin cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA