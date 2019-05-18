Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Korkunç kaza! Kamyon şarampole yuvarlandı

Sivas'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun şarampole devrilmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.

00:29 -
Haberler Gündem
Korkunç kaza! Kamyon şarampole yuvarlandı

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başsöğüt ile Şaban köyü yolu üzerinde meydana geldi. Metin Birbaşlı (49) yönetimindeki 58 BZ 173 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrilip, sürüklenerek ağaçlara çarptı.

İLGİLİ HABERFeci kaza! İş insanının üzerine beton blok düştüFeci kaza! İş insanının üzerine beton blok düştü

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Ahmet Çiftçi’nin (50) yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlerken, yaralılar Birbaşlı ile Necmettin İpek (47) yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABER41 kişi ölmüştü! Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı41 kişi ölmüştü! Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tedaviye alınan yaralılardan Metin Birbaşlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ahmet Çiftçi’nin cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Son güncelleme: android-time 00:30 18.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more