2016 yılında eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından onaylanan Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyü’nde yapılması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi Projesi için bölge sakinleri harekete geçti. “Tarım arazimiz yok olacak” diyen köylüler projenin iptali için dava açtılar. Danıştay’dan ise ara karar çıktı.

“KÖYLÜ ADALET BEKLİYOR”

Kavacık Köyü Dayanışma Grubu, davadaki son gelişmeyi “Köylü adalet bekliyor” başlığıyla hazırladıkları basın açıklamasıyla duyurdular.

İşte o açıklama “Köyümüze yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi projesine, Kavacık Köyü köylüleri olarak Danıştay’da açtığımız yürütmeyi durdurma davasında umut verici ara karar çıkmıştır. Danıştay ‘yürütmenin durdurulma isteminin yerinde yapılacak keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenecek bilirkişi raporunun alınmasından sonra incelenmesine, 10/09/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi’ ara kararını vermiştir. Kavacık köylüleri olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarına olan güven ve inancımızla davamızı açtık. Şimdi de köylü efendiliğimizle adaleti bekliyoruz. Yarınlara köyümüzü temiz havası, temiz tarımı ile taşıyabilmek için kalbimiz hak ve hukuk ile atmaktadır. Kavacık Köyü Dayanışma Grubu”

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