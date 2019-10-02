Köylülerden maden ocağına videolu tepki

Karaman’da kurulması planlanan Maden Ocağı'na tepki gösteren köylüleri Sözcü gündeme getirmişti. Çiftçiler, bu kez de yayımladıkları video ile köylerinde maden ocağı istemediklerini dile getirdi. Maden ocağının bin 555 çiftçinin ekim yaptığı yaklaşık 140 bin dekar tarım alanına kurulması planlanıyor.Alan için “ÇED gerekli değildir” raporu da verildi.

ALAN KORUNMASI GEREKEN TARİM ARAZİSİ KAPSAMINDA

Köylüler, ÇED raporunun iptal edilmesi için Karaman Valiliği'ne dilekçe verdiklerini söyledi. İmza kampanyası da başlatan köylüler, seslerinin duyulmasını istiyor. Bölgenin 2017 yılında Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla Büyük Ova Projesi kapsamında tarım arazisi olarak korunması gereken alanlar arasında yer aldığı biliniyor.