Küçük İskender kimdir? İşte en sevilen Küçük İskender şiirleri ve sözleri

Kanser tedavisi gören Küçük İskender yaşam savaşına yenik düştü. 55 yaşında hayatını kaybeden Küçük iskender, ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu. Küçük İskender Türk Edebiyatı'na şiir, roman, deneme ve günlük gibi pek çok edebi türde eserler verdi. Küçük İskender'in hayat hikayesine, şiirlerine ve en sevilen sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.



KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, ilk filmi “Ağır Roman” ile oyunculuğa da adım atan Küçük İskender'in tam adı Derman İskender Över'dir.

1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Küçük İskender, Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, ancak burayı da tamamlamadı.

1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

İstanbul'da Baba Zula, Rashit, Teoman, Gripin, Hayko Cepkin, Zakkum, Derya Köroğlu, Mabel Matiz, Can Bonomo, Nejat Yavaşoğulları, Model, Flört, gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Küçük İskender, Mustafa Altıoklar'ın yönettiği Ağır Roman ve O Şimdi Asker adlı filmlerde de rol almıştır. Son olarak “İkinci Waliz” adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurlarıyla buluşan Küçük İskender'in bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi.

2003 yılında Berlin'de düzenlenen İlk Türk Eşcinseller Kongresi'nde bu konudaki bildirisini okudu. 2004'te NewYork'ta ve Kuzey Coralania'da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu.

2006'da İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı. 2014'te 7.si verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender'e verildi. Jüri ödülün gerekçesini “Türk Şiiri’ne getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık” olarak özetledi.

KİTAPLARI

Kitapların şu anki yayınevleri ve basıldıkları ilk tarih dikkate alınmıştır.

Şiir

Gözlerim Sığmıyor Yüzüme ( 1988 / Adam Yayınları )

Erotika ( 1991 / Adam Yayınları )

Yirmi5April ( 1994 / YKY )

Periler Ölürken Özür Diler ( 1994 / Gendaş )

Suzidilara ( 1996 / Adam Yayınları )

Güzel Annemin Hayal Gücü ( Tek Baskılık Kitap ) ( 1996 / Hera Şiir Kitaplığı )

Ciddiye Alındığım Kara Parçaları ( 1997 / YKY )

Papağana Silah Çekme! ( 1998 / Om Yayınları )

Alp Krizi ( Tek Baskılık Kitap ) ( 1999 / Çalıntı Yayınları )

Gözyaşlarım Nal Sesleri ( 1999 / Adam Yayınları )

Bir Çift Siyah Deri Eldiven ( 2000 / Adam Yayınları )

İpucu Bırakma Sanatı ( 2000 / Om Yayınları )

Bahname ( 2000 / Om Yayınları )

Teklifsiz Serseri ( 2001 / Om Yayınları )

Kahramanlar Ölü Doğar ( 2001 / Om Yayınları )

Çürük Et Deposu ( 2001 / Adam Yayınları )

Eski Kral Deposu ( 2002 / Adam Yayınları )

Siyah Beyaz Denizatları ( Toplu Şiirler I ) ( 2003 / Gendaş )

Barudî ( Kürtçe Çeviri ) ( 2003 / Piya )

Dicle ile Fırat ( 2004 / Gendaş )

Bir Daha Bana Benzeme Angel! ( 2004 / Varlık )

Sarı Şey ( 2010 / Sel Yayınları )

Bu Defa Çok Fena ( 2011 / Sel Yayınları )

Ali ( 2013 / Sel Yayınları )

Elli belirsiz (2014 / Sel Yayınları )

Serbest Metinler

Dedem Beni Korkuttu Hikâyeleri ( 1992 / Parantez )

İkizler Burcu Hikâyeleri ( 1993 / Parantez )

666 (1994 / Gendaş )

Galileo'nun Pergeli ( 2009 / Sel )

The Kırmızı Başlıklı İstasyon Şefi ( 1996 / Parantez )

Belden Aşağı Aşk Hikâyeleri ( 1996 / Parantez )

Pop H'art ( 1997 / İnkılâp )

Balık Burcu Hikâyeleri ( 2000 / Parantez )

Made In Hell ( 2001 / İnkılâp )

Insectisid ( 2002 / Stüdyo İmge )

Necronomicon / Ölüm Kitabı ( 2004 / Turuncu Medya )

Waliz Bir (2016 / Can )

Her Şey Ayrı Yazılır ( 2016 / Can )

Roman

Flu'es ( 1998 / Parantez)

Cehenneme Gitme Yöntemleri ( 1999 / Parantez )

Zatülcenp ( 2000 / İnkılâp )

Özel Derlemeler

Kanlı Lağım Fareleri'den küçük İskender'e ( 2001 / Stüdyo İmge )

Aşk Şiirleri Kolonisi ( 2004 / Everest )

İnceleme / Eleştiri

Şiirli Değnek ( 1995 / YKY )

Eflatun Sufleler ( 2002 / Gendaş )

Rimbaud'ya Akıl Notları ( 2004 / Alkım )

Günce

Cangüncem (1996 / Gendaş )

Bu defa çok fena ( 2011/ Sel)

KÜÇÜK İSKENDER'İN SÖZLERİ

Sevmek, ifade edebilmek kadar ifadeyi unutmamaktır da…

Belki de en sevdiğim sakarlığın, gözlerime takılıp yüreğime düşmendi.

Gidiyormuş, ağırlaşır yağmurun iade etmediği karanlık bırak gitsin. Hiçbir caddeye çıkmayacak o sokak artık.

Senin yaşın aşka tutmuyor sevgilim, lütfen gelme.

Sevgilim, seni anlatmaya tutulmuş bir güneş saatinden apaçık başlamalı.

Siz bir kelebeğe tutunuyorsunuz telaşla, onu incitmeden, kelebek telaşla geldiği tırtıla tutunuyor insan bu, azat etmek de gerek korkmayın, unutuluyor.

ŞİİRLERİ

Nehirlere karışan zehirli atıklar gibi

ağır ağır akarak kanıma karışmakta

yokluğun!

Hiç sormadım, neydi başka elbiseler içinde bulduğun

aynı askıyla dolaba kaldırılan iki güzel yelektik biz

güveye benzer bir şey oldu suskunluğun!.. anladım ki:

aşk naftalinlenmiyormuş meğer, eğer kanıtlanmıyorsa suçun!

—–

bir tek sana tembih ettim saadeti

hiç bir şey hatıra değil aslında

kaynayan sular gibi bakardın ya bana

donan sular gibi gülerdin ya

bütün büyük sular korkutuyor şimdi beni

bir tek sana tembih ettim saadeti

hiç bir şey ihanet değil aslında

kararan havalar gibi dokunurdun ya bana

bozan havalar gibi şevişirdin ya

bütün güzel havalar ağlatıyor şimdi beni

——

anladık, uzakta bir parıltı var ve

lirler de kırık

hüzün ve ölüm eşittir hırs oluyor orada

metrelerce geceye sarkıtılıyoruz

eski birer iki ölü gibi

şakaklarda mor damarlar

yetmiyor zaman dağınık düşleri

köreltilmiş gözleri sahiplenmeye

ve devam ediyor hayat

en lazım yerinden hızla incelmeye