Küçükçekmece’de neler oldu?

Olay, Cumartesi akşam saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde yaşandı. Sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına, Suriyeli bir gencin tacizde bulunduğu iddiası mahalleyi karıştırdı.

İddianın kulaktan kulağa yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü. Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi’ndeki polis merkezine yürüdü. Bazı göstericilerin Arapça yazısı olan iş yerlerine saldırdıdığı ortaya çıktı. İş yerlerinin, kepenkleri, camları ve tabelalarının taş ve sopalarla kırıldığı gözlendi.

Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar sokak aralarına kaçıştı.

EMNİYETTEN GECEYARISI AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de geceyarısı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada “Küçükçekmecedeki taciz iddası ile ilgili konu şu şekilde; 12 yaşında Suriyeli bir çocuk, 12 yaşındaki başka bir çocuğa camdan ‘gel, gel’ der. Konu sadece bundan ibaret, herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok” denildi.

AİLE DE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kalabalığın dağılmasının ardından tacize uğradığı iddia edilen çocuğun ailesinin ifadesine başvuruldu. Emniyetten yapılan ikinci bir açıklamda, ailenin yaşananların yanlış anlamadan kaynaklandığı belirttiği ve Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadığı ifade edildi. Polisin protesto eylemlerine karıştığı için gözaltına aldığı 18 kişi ise serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği de olayın ardından sabah saatlerinde açıklama yaptı. Açıklamada; “Küçükçekmece ilçemizin Mehmet Akif Mahallesinde dün akşam saat 20.36'da ALO 155 hattına (A.D) adlı bir çocuğa yönelik sözlü cinsel taciz iddiasıyla ilgili ihbarda bulunulmuştur. Hemen olay yerine sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyruklu (E.A) adlı (suça sürüklenen çocuk) şüpheli ile mağdur olduğu iddia edilen çocuk, saat 21.15'te Çocuk Polisi Şubesine teslim edilmiştir. Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde “konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını” beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir. Şüphelinin alınması ve sonrasında, çevrede toplanan vatandaşlarımızca yapılan gösterilerde bazı işyeri ve araçlar zarar görmüş, kalabalığın dağılması ve taşkınlıkların önlenebilmesi için zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur. Bu ve benzeri olaylarda saygıdeğer vatandaşlarımızdan toplumsal huzur ve barışımızı hedef alan provakasyonlara karşı dikkatli olmalarını ve güvenlik güçlerimize destek vermelerini bekliyoruz. Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provakatif paylaşımlarda bulunanlar mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır.” denildi .

Küçükçekmece’deki olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

“PROVOKATİF, MÜPTEZEL”

AKP Hatay milletvekili Abdülkadir Özel, Suriyelilerin karıştığı taciz olaylarının ardından sık sık ikditarın Suriyeli sığınmacı politikasına dikkat çeken eski MHP milletvekili Sinan Oğan ve İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Özel twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bu olay üzerinden provokatif çağrılar yapan tüm hesaplar incelenmeli ve başta Sinan Oğan ve Ümit Özdağ adlı müptezeller başta olmak üzere sokaklarımızı karıştırmak isteyen herkes hukuk önünde hesap vermeli. Biz de takipçisi olacağız” dedi.

OĞAN'DAN YANIT: TARTIŞALIM

Sinan Oğan da AKP'li Özel'in bu paylaşımına tepki göstererek, “Hodri meydan, İstediğin kanalda Suriyelileri göçü, Suriye politikasını konuşalım. Var mı yüreğin? Ama korkarsın sen, yüreğin yetmez karşıma çıkmaya, senin gibilerin ruhunu bilirim” yorumunda bulundu.