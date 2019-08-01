Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? 9 günlük tatil açıklaması!

Kurban Bayramının yaz aylarına denk gelmesi ile tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Hükümetten konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Bayram tatilinin uzamasına olumlu bakmıyorum” dedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

9 GÜNLÜK TATİL AÇIKLAMASI

Kurban Bayramı yaklaşırken en merak edilen konulardan biri de bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağıydı. Konu hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ilk açıklama geldi. Bakan Albayrak uzun bayram tatiline olumlu bakmadığını söyledi. Turizm sektörü bayram tatilinin uzatılmasını isterken sanayiciler 9 günlük tatilin fazla olduğunu belirtiyordu.