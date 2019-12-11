Kürtaj olmayan eski sevgilisini para verdiği arkadaşına dövdürdü

Adapazarı’nda 7 aylık hamile F.A., sokak ortasında kapkaççı sandığı bir kişinin saldırısına uğradı. Kadının çantasının, içinden bir şey alınmadan çöpe atılmasından ve dövülmesinden şüphelenen polis, eski sevgilisini takibe aldı.

35 BİN LİRA VERMİŞ

Yapılan araştırmada Taner Oktay K.’nin, aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.’ye 35 bin TL vererek, kendisinden olan bebeğin düşmesi için eski sevgilisini dövdürdüğü ortaya çıktı.

BERABER PLANLAMIŞLAR

Taner Oktay K., emniyetteki ifadesinde, F.A.’dan ayrıldıktan sonra kendisinden hamile olduğunu öğrendiğini, kürtaj için baskı yaptığını, kabul etmemesi nedeniyle bu saldırı planını yaptıklarını söyledi.

Ümit Ö. de verdiği ifadede, Taner Oktay K.’nin anlattıkları doğruladı, 35 bin lira karşılığında eski sevgilisini dövmeyi kabul ettiğini söyledi. (DHA)