Kuştepe’de uyuşturucu operasyonu

23 Nisan Çocuk Bayramı’nda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15,00’de bir araya gelen ekipler, Kuştepe Mahallesi’nde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Girdikleri evlerde aramalar yapan ekiplere narkotik köpekleri de eşlik etti. “15 Temmuz Şehidi Fahrettin Yavuz” adı verilen operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.

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Operasyonda aranması bulunan 1 kişi ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Boş bir arazide de polis uyuşturucu saklanmış olabileceği ihtimaline karşı kazı da yaptı. Kazı çalışmalarında uyuşturucuya rastlanmadı. DHA